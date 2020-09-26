BŞEÜ öğrencilerinin projesi TEKNOFEST finalinde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Verimli Tarım' projesi, TEKNOFEST 2020 Teknoloji Yarışması'nda finale kaldı.

Bitki hastalıklarıyla mücadelede yapay zeka tabanlı tahmin model uygulaması ile hastalıkların dronlar yardımıyla tespit edilmesi üzerine geliştirilen proje, 175 üniversitenin 500 takımı arasından, final etabına 10'uncu sıradan girmeyi başardı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Berkan Akın ve ekibinin, Dr. Öğr. Üyesi Tarık Semiz'in danışmanlığında hazırladığı proje, Gaziantep'te final etabında yarışacak.

Verimli tarım verimli Türkiye

Üniversitenin verdiği Ar-Ge desteğiyle prototipi hazırlanan sistemle, dronlarla kaydedilen yaprak görüntüleri bulut sunucusuna aktarılacak. Sunucuda yapay zekâ yardımıyla görüntü işleme yapılarak bitkilerde meydana gelen hastalıklar tespit edilecek ve soruna uygun çözüm yolu çiftçiye mobil uygulama üzerinden rapor olarak iletilecek. “Verimli Tarım Verimli Türkiye” sloganı ile yola çıkılan ‘VETA' projesi, toprak verimini artırarak hem çiftçilere hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor. Proje, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin en önemli ayağını oluşturan Teknoloji Yarışmaları bölümünün Tarım Teknolojileri Yarışması'nda finalde yarışacak.