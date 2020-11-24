BŞEÜ Rektörü Beydemir, 80 bin 622 bilim insanı arasında 376'ncı sırada yer aldı

Dr. Şükrü Beydemir, Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının oluşturduğu bir ekip tarafından yapılan araştırmada, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı gibi kriterler, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındı. Sonuçların Plos Biology Dergisi'nde yayımlandığı. Bu araştırmaya göre rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Medicinal And Biomolecular Chemistry alanında 80 bin 622 bilim insanı arasında 376'ncı sırada yer aldı. Üst düzey bilim insanlarının dünya çapında yapılan bir değerlendirme ile belirlendiği veri tabanına ve araştırma sonuçlarının ilan edildiği listeye, “https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2” adresinden ulaşılabilir. Üniversite olarak rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyoruz" denildi.