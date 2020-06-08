BŞEÜ Rektörü Beydemir'den, BŞEÜ'nin kurucu Rektör Özcan'a ziyaret

Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin kurucu rektörü olan Prof. Dr. Azmi Özcan'ı ziyaret etti.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir beraberindeki heyetle, BŞEÜ Kurucu Rektörü şuan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Azmi Özcan'a ziyaret etti. Ardından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu'na bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Baydemir, BŞEÜ'nün gelişimi için çalışmaları hakkında bilgi verdi. BŞEÜ'nün 13'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir'e, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Rektör Danışmanı-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Özgür Özcan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer Kuyucu eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Çelebi ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yücel'de heyetler arası görüşmede yer aldılar. Görüşme sonrası karşılıklı hediyeleşmenin yapıldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir Kurucu Rektör Prof. Dr. Azmi Özcan'a üniversiteye görev aldığı dönemde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek BŞEÜ'nün gelişimi için çalışma arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Prof. Dr. Azmi Özcan ise kendisine yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gönül bağının bulunduğu BŞEÜ ailesine ve Bilecik halkına selamlarını iletti. İkili istişareler sonrasında BŞEÜ Rektörü Beydemir, BŞEÜ Söğüt Meslek Yüksekokulunca 13'üncü yıl hatırası olarak üretimleri gerçekleştirilen bir tablo ile anı seramiklerini Prof. Dr. Azmi Özcan'a hediye etti.