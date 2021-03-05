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BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'den Uludağ Üniversitesini ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir takım için gittiği Bursa'da, Uludağ Üniversitesini ziyaret etti.


Rektör Beydemir, Bursa ziyaretleri kapsamında Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz'u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde üniversiteler arasında mevcut iş birlikleri değerlendirilirken, gelecek dönemler için müşterek yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.


Öte yandan Rektör Beydemir, kalkınma ajansının Genel Sekreteri olan Doç. Dr. M. Zeki Durak'ı da makamında ziyaret etti.

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