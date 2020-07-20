BŞEÜ, ‘Study in Turkey' sanal fuarında yerini aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 20-22 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenen ‘Study in Turkey' sanal fuarında yerini aldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, korona virüs salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen fuara ülke çapında 176 üniversitenin katılacağı söyledi. Rektör Baydemir, "'www.virtualfair-yok.gov.tr' web adresi üzerinden erişilebilen fuarda öğrenciler, Bilecik ve BŞEÜ hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakalayacak. Türk yüksek öğretim tarihinde ilk kez gerçekleştirilen küresel ölçekli sanal fuar ile 142 ülkeden öğrenci adayları sanal ortamda üniversitelerle buluşacak" dedi.