BŞEÜ Tiyatro Kulübü'nden Osmaneli'nde gösteri

Tiyatro Bölümü öğrencilerinin Osmaneli Belediyeyle yapılan bir proje çerçevesinde Sakarya Gösteri Salonu'nda 'Tarla Kuşuydu Julied' ve 'Komik Para' adlı tiyatro oyununu sergilediler. Osmaneli halkı tarafından çok beğenilen tiyatro oyununda üniversite öğrencilerinin performansı göz doldurdu. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, oyun sonrası BŞEÜ Tiyatro Kulübü öğrencilerine tebrik ederek, "İlçemizde 2 günde 2 farklı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Üniversite öğrencilerimiz performansları göz doldurdu. Kendilerine iki güzel oyun için teşekkür ederim" dedi.