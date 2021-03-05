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BŞEÜ ve DPÜ arasında iş birliği değerlendirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Şükrü Beydemir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal'ı ziyaret etti.


Rektör Beydemir, Kütahya ziyaretleri kapsamında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Kütahya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal'ı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konuları değerlendirilirken, iki rektör birbirlerine günü anlam ve önemine binaen hediye takdim ettiler.

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