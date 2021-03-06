BŞEÜ'de “Eğitim Kalitesi Toplantıları” devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, başkanlığında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun ile Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, gerçekleşen toplantılarda üniversitede görev yapan doçent doktor öğretim üyeleriyle bir araya gelindi. Üniversitenin gelecek vizyonu, eğitim kalitesi, URAP sıralamasındaki yeri, uluslararası bir üniversite olma çalışmaları ve eğitim politikaları gibi temel başlıkların değerlendirildiği toplantılarda katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.