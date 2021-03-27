BŞEÜ'de “Eğitim Kalitesi Toplantıları” devam ediyor

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun ile Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, gerçekleşen toplantılarda doktor öğretim üyelerimizle bir araya geldiler. Üniversiteni gelecek vizyonu, eğitim kalitesi, URAP sıralamasındaki yeri, uluslararası bir üniversite olma çalışmaları ve eğitim politikaları gibi temel başlıkların değerlendirildiği toplantılarda, katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.