BŞEÜ'de eğitim kalitesi toplantıları devam ediyor

Bozüyük Meslek Yüksekokulu'nda yapılan oturumla BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, rektör yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun ve Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan öğretim elemanları ile bir araya geldiler. Üniversitenin gelecek vizyonu, eğitim kalitesi, URAP sıralamasındaki yeri, uluslararası bir üniversite olma çalışmaları ve eğitim politikaları gibi temel başlıkların değerlendirildiği toplantı sonunda katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.