BŞEÜ'de elektronik diploma dönemi başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), mezun öğrencilere ‘e-İmzalı Diploma' verilmeye başlandı.

BŞEÜ'de dijital değişim ve dönüşümün kamu kurum ve kuruluşlarının artık zorunlu hale geldiği bu zamanda sürecin bir parçası olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile mezun olan öğrencilere e-imzalı diplomaları veriliyor. Teknolojik gelişmeleri takip eden ve zamandan tasarruf etmeyi önceleyen BŞEÜ, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve EBYS'yi entegre ederek elektronik ortam üzerinden imza işlemleri tamamlanarak hazırlanan diplomaları mezun öğrencilere teslim etmeye başladı. Başlatılan süreç ile bir eğitim-öğretim yılında mezun edilen yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin diploma işlemleri elektronik ortamdan hızlı ve güvenli bir şekilde verilmeye başlandı.

"Diplomalarımız artık daha güvenli"

Teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip ettiklerini ifade eden BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Elektronik imzalı diploma uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte mezunlarımız artık çok kısa sürede e-imzalı diplomalarını alabiliyorlar.Verdiğimiz diplomaların üzerinde doğrulama kodu, diplomanın veriliş tarihi ve diplomanın sayısı bulunmaktadır. Herhangi bir kurum veya kişi diploma üzerindeki doğrulama kodunu e-Devlet üzerinden sorgulayarak diploma hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. Doğrulama kodu ile sahte diploma olayı da tamamen önlenmiş olacaktır. Güvenli ve hızlı diploma üreten bu e-imzalı diploma uygulamasını başlatan öncü üniversiteler arasındayız” şeklinde konuştu.

Ayrıca Rektör Beydemir konuşmasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezunlar ve Belgeler Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Yazılım Teknolojileri Şube Müdürlüğünün yaklaşık bir yıl süren ortak çalışmaları ile diploma süreçleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanacağını belirtti.