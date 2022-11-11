BŞEÜ'de fakülte birincilerine ödül

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni (BŞEÜ) kazanarak fakültelerine birincilikle girmeye hak kazanan öğrenciler hediyeler ile ödüllendirildi.

BŞEÜ Senato Toplantısı Salonu'ndan erçekleşen programa Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer Kuyucu katıldı. BŞEÜ'de ki fakültelerini birincilik ile kazanarak yerleşen öğrencilere senato üyeleri huzurunda Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir tarafından hediyeler verildi. BŞEÜ Geliştirme Derneği tarafından öğrencilere birincilik burslarının takdim edildiği programda konuşan Rektör Beydemir, “Başarınızdan dolayı her birinizi kutluyorum. Aynı başarıyı eğitim hayatınız boyunca da devam ettireceğinize inanıyorum” diyerek öğrencileri tebrik etti.