BŞEÜ'den Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri ile işbirlikleri

Üniversitelerin karşılıklı kurumsal yarar adına araştırma ve eğitim konularındaki anlayışlarını, ilgileri çerçevesinde öğretim elemanları ve öğrencilerini teşvik etmek amacı taşıyan protokoller BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak arasında imzalandı. Erzurum'da imzalanan protokoller çerçevesinde üniversiteler arasında mevcut olan işbirlikleri desteklenecek, araştırma çalışmaları yapılıp bu çalışmaların ortak kullanımı sağlanacak. Ayrıca üniversitelerin eğitim öğrenim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerinin birbirlerine aktarımı sağlanacak. Öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılıklı olarak üniversitelerin sağladığı imkânlardan yararlanması, uzaktan eğitim programlarında işbirliklerinin yapılması, ortak proje pazarı etkinliklerinin düzenlenmesi, kariyer günleri etkinliklerinin ortak planlanması gibi pek çok maddenin yer aldığı protokoller beş yıl süre ile yürürlükte olacak.

"Üniversitelerimiz karşılıklı olarak birbirlerinin imkânlarından faydalanabilecekler"

Kendisi de uzun yıllar Atatürk Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir, imzalanan protokoller nedeni ile memnuniyetlerini ifade ederek, "Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında özel sektöre ulaşma konusunda ortak çalışmalar, açılan hibe desteklerinin karşılıklı duyurulması, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın müşterek çalışmalar yapması gibi pek çok konuda işbirlikleri yapacağız. Üniversitelerimiz karşılıklı olarak birbirlerinin imkânlarından faydalanabilecekler. İmzaladığımız protokollerin üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.