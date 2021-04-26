BŞEÜ'den başsağlığı mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Siirt'te elim bir kazada hayatını kaybeden mezun öğrencisi Serhat Koç için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kaza, 53 DJ 708 plakalı otomobili ile trafikte seyreden 23 yaşlarındaki Serhat Koç, önüne çıkan koyunlara çarpmamak için ani fren yapınca direksyon hakimiyetini kaybettiği aracı şarampole yuvarlanmıştı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, şahsın BŞEÜ mezun olduğu öğrenildi. Bunun üzerine üniversite bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu öğrencimiz Serhat Koç'un, Siirt'te elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.