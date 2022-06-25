BŞEÜ'den mezun olan 3 bin 500 öğrenci kep fırlattı

BŞEÜ 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören başladı. Törene BŞEÜ Rektörü Prof. Şükrü Beydemir, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, öğretim görevlileri, diğer davetliler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Beydemir, “Üniversitemiz bini aşkın akademik, idari personeli ve 17 bini aşkın öğrenciyle büyük, köklü ve saygın bir ailedir. Bugün yaşadığımız mezuniyet sevincinin perde arkasında her birinizin emeği, özverisi ve alın teri var. Sizler bir yandan kendi hayatlarınıza devam ederken diğer yandan öğrencilerimizin hayatlarına dokunarak onlara yol gösterici oldunuz. Aile olmak bunu gerektirir ve sizler bu gerekliliği yerine getirdiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitemize, ilimize, bölgemize, ülkemize ve bilim dünyasına sağlayacağınız katkılara olan inancımla her birinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tören, fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket verilmesinin ardından mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.