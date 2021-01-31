BŞEÜ'nün Erasmus+ başvurusu 100 tam puanla kabul edildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) 2021-2027 dönemi için yaptığı “Erasmus Charter for Higher Education” (ECHE) başvurusu, Avrupa Komisyonu tarafından 100 tam puan ile derecelendirilerek kabul edildi.

BŞEÜ, önümüzdeki 7 yıl boyunca Erasmus+ ailesinin bir parçası olmaya devam edecek. Avrupa Komisyonu Erasmus+ programını kapsayan bu belge sayesinde Avrupa'daki yükseköğretim kurumları ile çok yönlü işbirliklerinin sürdürülmesi, BŞEÜ öğrencileri ile akademik ve idari personelinin sunulan olanaklardan faydalanması hedefleniyor. Yeni dönemde 26 milyar avronun üzerinde özel bir bütçe ile faaliyetlerini sürdürecek olan Erasmus+ programı, yalnızca daha kapsayıcı ve yenilikçi değil, aynı zamanda daha dijital ve daha yeşil projelere imkân sağlayacak. Dijitalleşmenin ve kağıtsız Erasmus sürecinin ön planda olacağı 7 yıllık bu dönemde dijital platformları etkin bir şekilde kullanmayı planlayan BŞEÜ, kâğıt ve zamandan tasarruf ederek çevreye daha duyarlı bir yaklaşım sergilemeyi ve Erasmus hareketlilik süreçlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.