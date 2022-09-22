BŞEÜ'nün öncelikli hedefi uluslararası bir üniversite statüsüne kavuşturmak

Dr. Şükrü Beydemir, Libya Eğitim Ateşesi Ezeddin Arbi'yi ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Libya Eğitim Ateşesi Ezeddin Arbi'ye gerçekleştirdiği ziyarette Arbi'yle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin, eğitim olanakları ve yapılan bilimsel çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Arbi, Rektör Beydemir'e hediye takdiminde bulundu.

“Üniversitemizi uluslararası bir üniversite statüsüne kavuşturmak öncelikli hedefimizdir”

Üniversite de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının günbegün artarak 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için bin 600 misafir öğrenci sayısına ulaştığını belirten Rektör Beydemir, “Üniversitemizde öğrenim gören misafir öğrenci sayımızda her yıl bir önceki yıla nazaran belirgin bir yükseliş kaydediyoruz. Yaptığımız çeşitli iş birlikleri ve protokollerle hem öğrenci sayımızı hem de eğitim olanaklarımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Üniversitemizi uluslararası bir üniversite statüsüne kavuşturmak öncelikli hedefimizdir. Hâlihazırda Avrupa'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada 52 ülkeden misafir öğrencimiz bulunuyor. Bu yıl üniversitemize bin 600'ün üzerinde misafir öğrenci kabul ettik. Hem ülke hem de misafir öğrenci sayımızı daha da yukarılara taşımak için gerekli tüm çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyoruz” ifadelerini kullandı.