BSK ihalesi gerçekleştirildi

Bilecik Beleyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ihale Bilecik Belediyesi, Başkan Yardımcısı Özgür Algın başkanlığında yapıldı. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla ihaleleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınla vatandaşa aktaran ihalede 5 bin BSK asfalt alımı gerçekleştirildi. Bilecik kent merkezinde muhtelif cadde ve sokaklarda yolların asfalt betonu hazırlanarak asfalt tamir ve bakım aracı ile asfalt yama yapılması işi ihalesinde 5 bin ton asfalt alınacağı öğrenildi. İhale sonrası ihaleyi alan firmanın evrakların onaylanması ve itiraz süresinin ardından Bilecik Belediyesinden bir açıklama yapılacağı öğrenildi.