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BSK ihalesi gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt betonu hazırlanarak asfalt tamir ve bakım aracı ile asfalt yama yapılması işi ihalesini gerçekleştirdi.


Bilecik Beleyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ihale Bilecik Belediyesi, Başkan Yardımcısı Özgür Algın başkanlığında yapıldı. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla ihaleleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınla vatandaşa aktaran ihalede 5 bin BSK asfalt alımı gerçekleştirildi. Bilecik kent merkezinde muhtelif cadde ve sokaklarda yolların asfalt betonu hazırlanarak asfalt tamir ve bakım aracı ile asfalt yama yapılması işi ihalesinde 5 bin ton asfalt alınacağı öğrenildi. İhale sonrası ihaleyi alan firmanın evrakların onaylanması ve itiraz süresinin ardından Bilecik Belediyesinden bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

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