BSK imalatlarının yol çizgileri çizildi

Bilecik'te Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) imalatlarının yol çizgi boyası çalışmaları yapıldı.

Bilecik'te 2020 yılı içinde İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında gerçekleştirilen BSK imalatları tamamlandı. Tamamlanan yollarda ekipler tarafından yol çizgi boyası çalışmaları yapıldı. Yapıolan çalışma sonrası köy yolları adete şehirler arası yol görünümüne kavuşurken, yolları tamamlanan köylerde vatandaşlar İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür etti.