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Bu ameliyat Bilecik'te ilk kez yapıldı

Türkiye’de sayılı hastanelerinde yapılan vaskülarize lenf nodu nakli ameliyatı Bilecik’te ilk kez yapılırken, operasyon 6 saat sürdü.

Türkiye'de sayılı hastanelerinde yapılan vaskülarize lenf nodu nakli ameliyatı Bilecik'te ilk kez yapılırken, operasyon 6 saat sürdü.


Bilecik Devlet Hastanesinde yaklaşık 6 saat süren vaskülarize lenf nodu nakli ameliyatı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. 9 yıldır sol kolunda lenfödem bulunan hastanın boynundaki lenf nodlarının bir grubu sol koluna mikrocerrahi yöntemlerle nakil edildi. Yapılan ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuşurken, doktor ve ameliyat ekibine teşekkür etti.

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