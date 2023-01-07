Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Kaza şans eseri ölen veye yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Bilecik-Bozüyük karayolu Akasya Altı mevkiinde Berhan Ş. yönetimindeki 20 R 5050 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan su bariyerlere çarpıp devrildi. Meydana gelen kazada aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle ulaşım Bozüyük istikametine kontrollü şekilde verilirken, aracın çekici yardımı ile çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü.