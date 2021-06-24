Bu gölette avlanmak hâlâ yasak

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelindeki iç sularda av yasağının sona erdiğini, sadece Selöz Göleti'nde avlanmanın tamamen yasak olduğunu belirtti.

İl Müdürü Yoldaş konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan tebliğ hükümleri gereğince 15 Martta başlayan iç sularımızda mevcut sazan, yayın, kadife, tatlı su kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasaklanmıştı. Geçtiğimiz hafta itibariyle ilimiz iç sularında iç su balıkları genel av yasağı dönemi merkez Selöz Göleti hariç sona ermiştir. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için düzenlenen tebliğde yer alan kurallara vatandaşlarımızca titizlikle uyulması ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın avcılık faaliyetleri sırasında çevreye ve canlılara olan zararlarından dolayı amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, sazangiller için kişi başı 5 adet olan olta sayısını aşmaması, 5/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine riayet etmesi ve amatör balıkçılık faaliyetleri esnasında çevreye saygılı olmaları İlimiz ve ülkemiz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için elzemdir. Bununla birlikte 16 Haziran itibariyle ilimiz iç su av yasağı kalkacağından, kaynaklarımızın korunması amacıyla il/ilçe müdürlüklerimiz kontrol ve denetimlerini daha da arttıracak olup, müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır" dedi.