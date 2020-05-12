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Bu kadarı da "pes" dedirten olay

Bilecik’te kendisini bilmez bir kaç kişi tarafından bir kamelya içinde bulunan seyyar piknik masanı kamelyanın üzerine koymaları tepkilere neden oldu.

Bilecik'te kendisini bilmez bir kaç kişi tarafından bir kamelya içinde bulunan seyyar piknik masanı kamelyanın üzerine koymaları tepkilere neden oldu.


Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi'nde bir çocuk oyun alanı içinde bulunan kamelya içinde bulunan seyyar piknik masanı kendini bilmez bir kaç kişi tarafından kamelyanın üzerine koymaları tepkilere neden oldu. Vatandaşlar bunun ne amaçla yapıldığını anlam veremezken, yükte baya ağır olan tahtadan yapılmış seyyar piknik masanı oraya nasıl çıkardığını merak ettiler.

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