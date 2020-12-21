Bu kadarı pes artık dedirten olan

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Bilecik’te aracını yolun ortasına bırakıp PTT şubesine giden duyarsız sürücü trafiği felç etti.

Bilecik'te aracını yolun ortasına bırakıp PTT şubesine giden duyarsız sürücü trafiği felç etti.


Olay; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde meydana geldi. İsimin öğrenilemeyen 11 DY 527 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, Bilecik PTT şubesindeki bir işi için geldiği sokakta aracını park edecek yer bulamadı. Bunun üzerine iki sokağın kesiştiği noktaya aracını park eden sürücü şubeye işini halletmeye girdi. Bu sırada sokak üzerinde çift sıra park oluşturan araçlar ve duyarsız davranan sürücünü nedeniyle dönüş yapamayan şehir içi bir minibüs trafiğinin felç olmasına sebep oldu. Arkasında uzun kuyruk oluşan minibüs dönüş yapamayınca 11 DY 527 plakalı hafif ticari araç sürücüsü beklemeye başladı. Korna çalarak sürücüye ulaşmaya çalışan araçlar yaklaşık 2 dakika beklemesinin ardından sürücünün aracı çekmesi ile trafik normale döndü.

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