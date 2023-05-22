Bu köyde asırlık geleneksel Hıdırellez Şenliği devam ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük köyü halkı, asırlık gelenek Hıdırellez şenliklerinde atalarından kalma geleneklerini halen sürdürüyorlar.

Evveliyatı 100 yıl öncesine dayanan ve asırlardır süregelen Hıdırellez şenliği sebebi ile Erenler mevkiinde bulunan Mesire alanında toplanan köylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren dualar yaparak Kur'an-ı Kerim okudular.

Köy Muhtarı Salih Işık, “Uzun yıllardır devam ettiğimiz birlik ve beraberlik günü olan Hıdırellez şenliğimizi bu yıl da gerçekleştirdik. Atalarımızdan bize miras olan geleneğimizde köyümüzde nişanlı bulunan kızlara erkek tarafı çeyizini hazırlar ve Erenler mevkiinde bulunan mesire alanımızda toplanan vatandaşlarımız ile birlikte maniler eşliğinde verilir. 100 yıldan beriden yaptığımız bir etkinlik. Biz ecdadımızdan bu bayrağı aldık, bundan sonra gelecek nesiller de inşallah devam ettirecektir bu etkinliği. Bu etkinlikte emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hıdırellezimiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Nişanlı kıza çeyiz teslim edildikten sona Köy Muhtarlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla kazanlarla pişirilen pilav, ayran ve helva ile birlikte katılımcılara dağıtıldı.