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Bu köyden hem Uludağ hem de Kartepe görülüyor

Bilecik’in Adliye köyünden hem Uludağ hem de Kartepe’nin görülüyor olması doğa sevenlerin bu köye ilgisinin artmasına neden oluyor.

Bilecik'in Adliye köyünden hem Uludağ hem de Kartepe'nin görülüyor olması doğa sevenlerin bu köye ilgisinin artmasına neden oluyor.


Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünün yüksek kesimlerine çıkıldığında Bursa'daki Uludağ ile İzmit'deki Kartepe'nin görülüyor olması hem yürüyüş hem de doğa sevenlerin bu köye ilgisinin artmasına neden oluyor. Köy halkından Ömer Cebe, köylerinin çevrede rakımı en yüksek köy olduğunu belirterek, "Köyümüzde doğa yürüyüşü için uygun arazi bulunmaktadır. Ara sıra yürüyüş grupları ve doğa severler köyümüze gelerek, buralarda yürüyüşler yapıyorlar. Köyümüz arazisinden yüksek kesimlerinden Bursa'nın Uludağ'ı ile İzmit'in Kartepe'si rahatlıkla görülebiliyor. Köyümüzün yaylası ve göletiyle tüm güzelliklerinin tanıtılmasını istiyoruz" dedi.

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