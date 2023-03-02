Bu merkezde öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özcan, “İlk yardım eğitim merkezinde, ilçede görev yapan öğretmenlere, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen eğiticiler tarafından, ilk yardım uygulamaları, hayat kurtarma teknikleri, yaralanmalar, yanık, kırık, çıkık, zehirlenme, boğulma, yaşam desteği gibi konularda hem uygulamalı hem de teorik eğitimler verilmekte, katılımcılara da onaylı sertifika düzenlenmektedir” dedi.

Özcan; “İlçemizdeki büyük bir eksiği kapatan ilk yardım eğitim merkezinde, okullarımızda oluşması muhtemel kazalar, yaralanmalar ve diğer hayati tehlikeli durumlar hakkında, öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerinin arttırılması, acil müdahale ile hayat kurtarılmasının da sağlanması hedeflenmektedir. Önümüzdeki dönemlerde, ilçemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ve fabrikalarda çalışanlar ile işletme yetkililerine de aynı eğitimlerin verilmesi yönünde hazırlık ve çalışmalar yapılmaktadır.”