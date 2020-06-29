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Bu notu gören kiraz yedi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir vatandaşın, bahçesindeki kiraz ağacının altına ‘Herkes yesin, helal olsun.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir vatandaşın, bahçesindeki kiraz ağacının altına ‘Herkes yesin, helal olsun. Dallarını kırmayın' yazılı not bırakması görenlerin hem şaşkınlığını, hem de takdirini kazandı.


Pazaryeri ilçesinde bir sokak kenarındaki bahçeden yola sarkan kiraz ağacına dayanmış merdiven ve yazılan notu görenler şaşkınlık yaşıyor. Ağaca astığı, ‘Herkes yiyebilir, helal olsun. Dallarını kırmayın' yazılı not bırakmakla kalmayan vatandaş, bir de ağaca rahat çıkılıp kiraz toplansın diye merdiven koydu. Notu gören vatandaşlar ise bahçe sahibini takdir etti. Birçok kişi ise notu gördükten sonra ağaca çıkıp afiyetle kirazdan yiyor.


Yoldan geçerken yazı ve merdiveni gören Oya Kaya isimli vatandaş, kirazı çok sevdiğini anlatarak, “Buraya gezmek için gelmiştik. Yazıyı görünce biz de kiraz yedik. Bahçe sahibine teşekkür ederiz. Kiraz gerçekten çok kaliteli ve lezzetli” dedi.

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