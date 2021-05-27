Bu proje ile Bilecik lavanta bahçesine dönecek

Bilecik'te hazırlanan ve 128 bin lira tutarında destek almayı hak kazanan "Lavanta Kokulu Teke Yöresi'' projesiyle 15 kadının istihdamı sağlanacak.

Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hazırladığı ''Lavanta Kokulu Teke Yöresi'' projesi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden destek almaya hak kazandı. Projesiyle çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Havali Özdemir Şahin, proje ile kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi, istihdamın arttırılması ve sosyal girişimcilik konularına katkı sağlamayı istediklerini ifade etti. Osmaneli ilçesinde çiftçilere ait atıl tarım arazilerini işlenebilir ve etkin hale getirerek, teke yöresinin sahip olduğu ekonomik katma değeri yüksek kekik ve lavanta yetiştiriciliğini teşvik edeceklerini belirten Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

''Bilecik'te kırsal turizm olarak lavanta bahçesi turizmi, karavan ve bungalov turizminin geliştirilmesini sağlayarak, İstanbul-Antalya karayolu üzerinde planlanan arazi tesisinin gelip geçen yolcuların bir uğrak noktası haline gelmesini sağlamanın yanında arıcılığın gelişmesine de katkı sağlamak istiyoruz.'' dedi. Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ da proje kapsamında 15 kadının istihdam edileceğini belirterek, ''Proje kapsamında, istihdam edilecek 15 kadına lavanta ve kekik dikimi ile ilgili eğitim verilecek. Bilecik bölgesinde ekonomik getirisi olan alternatif tarımsal ürünlerin tanıtılmasına ve yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.''

İçişleri Bakanlığının, sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin artırılması, kamu karar alma mekanizmalarına aktif katılımın sağlanması amacıyla derneklerin projelerine hibe desteğinde bulunduğunu ifade eden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemal Kaya da, Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hazırladığı ''Lavanta Kokulu Teke Yöresi'' projesinin İçişleri Bakanlığından 128 bin lira tutarında destek almaya hak kazandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek projenin protokolünü Vali Yardımcısı Karadağ ve Dernek Başkanı Şahin, imzaladı.