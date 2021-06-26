Bu proje ile yöresel ürünler daha çok değerlendirilecek

Bilecik'te, destek almaya hak kazanan ''Kırsal Kalkınmada Emeğin Ürüne, Ürünün Değere Dönüşümü" projesi ile yöresel ürünlerin satışının gerçekleşeceği mekanlar oluşturulacak.

Vali Bilal Şentürk başkanlığında bir kalkınma ajansı tarafından destek almaya hak kazanan ''Kırsal Kalkınmada Emeğin Ürüne, Ürünün Değere Dönüşümü" projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, İl Özel idare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Plan ve Proje Müdürü Sahman Sakin ile teknik personelin katıldığı Küplü köyündeki değerlendirme toplantısında, Bilecik'teki ürün çeşitliliğinin saymakla bitirilemeyeceğini, her mevsimin ayrı bir güzelliği ve ürününün bulunduğunu anımsattı. Yetiştirilen ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla yeni alanlarda çalışmaların yapıldığını ifade eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:

''Üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlayacak projeyi Küplü köyünde gerçekleştireceğiz. Bilecik Marmara Bölgesinde belki nüfus ve yüzölçümü olarak küçük bir il ama iklimiyle, coğrafyasıyla mümbit toprakları olan verimli bir bölgede yaşıyoruz. Katma değeri yüksek ürünleri yetiştireceğiz. Bu ürünlerimizi üretmek yetmiyor, ürettiğimiz ürünleri satabilmeliyiz. Ekonomik olarak geriye dönüşü sağlamalıyız. Ürünleri layıkıyla değerlendirelim, hak ettiği değeri bulalım. Bunun için de yoğun bir trafik akışı olan Antalya, Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunan ilimizde yetişen ürünlerimizi pazarlama ve tanıtım anlamında öncelikle Küplü köyünde başlayacağımız daha sonra farklı bölgelerde pazara çıkaracak mekanlar oluşturacağız. Her zaman üretenin yanında olacağız.''