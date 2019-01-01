İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu sebze öksürüğe birebir geliyor

Birçok derde deva olarak nitelendiren kara turp kilosu 1.

5 liradan alıcı bulurken satıcılar da ilgiden memnun olduklarını belirtti.


Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan Pazartesi Pazarı'nda birçok derdin devası olan kara turp tezgahlarda yerini alıyor. Kara turp satıcısı Mustafa Er, halkın faydalarının hakkında bir bilgi sahibi olmadığına değindi. Er, "Bizler büyüklerimizden öğrendiğimiz kadar vatandaşlara bu kara turpun faydalarını anlatıyoruz. En büyük özelliği eskiden ninelerimiz yapardı, kışın kara turpun içerisine bal koyarak tüketmek hem hastalıkların giderilmesine yardımcı oluyor. Bizlerde bu yöntem defalarca kullandık. Bu karaturp uzmanlara göre C vitamini deposuymuş. Bu C vitamin kış aylarında özellikle önemlidir, çünkü gribin ve soğuk algınlığının önlenmesinde inanılmaz derecede fayda sağlar" dedi.


"Karaturp İç Anadolu Bölgesinden geliyor"


Sattığı turpların Bilecik yöresinde az yetiştiği için genelde İç Anadolu Bölgesinden takviye yaptıklarını anlatan Mustafa Er, "Elimizdeki kara turpları biz Konya'dan getiriyoruz. Kilosunu 1.5 liradan satıyoruz. Halk tam olarak turpların ne işe yaradığını faydalarını çözmüş değil. Biz gelen müşterilerimize anlatıyoruz. Ama satışlarımız gerçekten çok düşük. Halkın turplar hakkında bilinçlenmesi gerekiyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.