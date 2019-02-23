Bu şehir saat 09.30'dan sonra okumaya başlıyor

Bilecik'te satış noktalarında dağıtım yapan gazete bayisinin kapanması üzerine kente Eskişehir'den gelen gazetelerde de gecikmeler yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, gazete okumaya 09.30'dan sonra başlıyor.

Gazete satış noktalarına dağıtım yapan gazete dağıtıcısının kentteki faaliyetlerine son vermesi sonrası Bilecik, gazete dağıtımında Eskişehir'e bağlandı. İki şehir arasında 80 kilometrelik bir fark olması ve gazetelerin ilk olarak Bozüyük ilçesine bırakılması nedeniyle kente bazı günler gazetelerin gelmesi 09.30'u buluyor. Bu duruma satıcıların yanı sıra vatandaşlar da tepki gösterirken konunun bir an önce çözülmesi isteniyor.

Öte yandan Eskişehir'deki dağıtıcı firma ise; Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları olduğu günlerde gazetelerin kendilerine de geç geldiğini ve iki şehir arasındaki farktan dolayı sıkıntı yaşandığını dile getirdi.