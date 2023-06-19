Bu sofrayı gören şaşırıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz, 1880 yılından bu zamana kadar evlerinde kullandıkları küçük Çerkez sofrasının 100 katı büyüğünü yaptırarak köyün yüksek bölgesine yerleştirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz, 5 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde yaptırdıkları Çerkez sofrasını köyün yüksek bölgesine yerleştirdi. 1880 yılında köyün kurulduğunu ve 143 yıldır evlerinde Çerkez sofrasının bulunduğunu belirten Poyraz, “Kafkasya'dan getirdik. Sofranın amacı gençlerimizin içindeki Çerkezlik ruhunu öldürmemek. Mesela sofraya verdiğimiz değer önem, mesela Çerkezlerin kaması var, kıyafeti var, kalpağı var yani bunların önemini gençlere bunu aktarmak” diye konuştu.

"Türkiye'nin Çerkez köylerinde böyle bir şey yok"

Poyraz; “Bu sofranın 4,5- 5 metreye yakın ayakları var. Üst çapı 6 metre. Normalde bunun orjineli üst çapı 60 santimetre, 45 santimetre ayak. Biz bunu 1'e 100 katını yaptık. Maddi kısmı kendi cebimden harcadım. Biz bunu geçen sene yaptık. Geçen sene hatta köyümüzü topladık burada bir kendi çapımızda açılış yaptık. Ben bunun etrafına kale gibi duvar yapacağım. İmkânlar bu kadar olduğu için böyle yaptık. Buraları düzenleyeceğiz daha güzel yapacağız. Bunu görenler önce bir şaşırıyor. Bu kadar büyük nasıl yapıldı nasıl düşünüldü diye. Türkiye'nin bütün Çerkez köyünde böyle bir şey yok. Belki şimdi normal insanlar için basit gelebilir ama bizim için çok önemli, ben çok önemsiyorum. Çünkü bunu gelecek nesillere aktarmak, gelecek nesiller ise bunu nasıl değer vermişlerde yapmışlar, ne kadar kıymetli yani. Hepimiz bunu evimizde saklıyoruz, 140 yıldır evimizde kullanıyoruz. Sırf atalarımızın hatırası diye. Ben ilerde taksi büyüklüğünde akordiyon yaptırmayı düşünüyorum. Amacım sırf geleceğe, nesillere aktarmak, Çerkezliği yaşatmak, içindeki Çerkezlik ruhunu öldürmemek” dedi.