Bu yıl çiçek siparişlerinin yüzde 80'i telefon veya internet üzerinden

Bilecik'te Korona virüs (Covit-19) salgını sonrası sokağa çıkma oranı yüzde 80 azalırken, yaklaşan Anneler Günü için vatandaşlar telefonla siparişe yöneldi. Siparişlerimizin yüzde 80 bu telefon veya internet üzerinden siparişlerini verdi.

Yarın kutlanacak olan Anneler Günü için çiçeklerlerde bir telaş başlarken, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlar telefonla çiçek siparişine yöneldi. Bilecik'te çiçekçilik yapan Altıner Yörümez, bu yıl satışların biraz azaldığı bununda Korona virüs (Covit-19) salgını ile alakalı olduğunu belirterek, "Bizler her sene gibi bu yıl da Anneler Günü için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu yıl müşterimizle dükkana gelmek yerine telefonla siparişe yöneldiler. Şehir dışında olanlar internet üzerinden uluslararası çiçek satışı yapan firmalardan sipariş veriyorlar. Bizlerde bağlantılı olduğumuz firmalar bize bildiriyorlar, bizlerde teslimatı yapıyoruz. Şuna siparişlerimizin yüzde 80 bu şekilde" dedi.

"Bu yıl saksı çiçeğine ilgi yoğun"

Bilecik'te çiçekçilik yapan Altıner Yörümez, müşterilerin bu yıl saksı çiçeklerine ilgi gösterdiği anlatarak, "Bunun sebebi ise, Korona virüs (Covit-19) salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkma yasağı gelince insanlar kendilerine çiçeklere verdi. Bunun için müşteriler annelerine saksı çiçeği alarak, onların bir meşgale oluşturmakl istiyor. O yüzden bu yıl saksı ve mevsimlik çiçeklere ilgi yüzde 100 arttı" dedi.