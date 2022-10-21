Bu yol öğrenciler için kolaylık sağlayacak

Bilecik Belediyesi öğrenci ve gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Murat Hüdavendigar Ortaokulu ve Ertuğrul Gazi Lisesi öğrencilerinin evlerine gidiş geliş güzergahlarında kestirme bir yol olabileceğini tespit eden Bilecik Belediyesi harekete geçti. Murat Hüdavendigar Ortaokulu ve Tarlabaşı Sokak arasında bir boşluk tespit eden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ilgili birimlere talimat vererek bu yolun öğrenciler için kestirme merdiven haline getirilmesini istedi. Yaklaşık 600 metrelik mesafeyi 10 metreye düşüren kestirme merdiven yolun öğrencilere ve Bilecik halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan V. Melek Mızrak Subaşı çalışmaların devam edeceğini belirtti.