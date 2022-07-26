Buğday ve arpa üretimi yapılan çiftçilere destek müjdesi

Ziraat Odası İl Başkanı Ahmet Sevinen, kentte buğday ve arpa üretimi yapan çiftçilere destek verileceğini ifade eden bir açıklama yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürün satışlarını gösteren alım satım belgelerinin dikkate alınacağını vurgulayan Sevinen, açıklamasında, “2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇSK) kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL olarak ödenecektir. Bu destekleme uygulamasında, 1 Eylül 2022 tarihleri arasında TMO'ya ürün satışlarını gösteren alım satım belgeleri dikkate alınacaktır. TMO dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyecektir. Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin 16 Eylül tarihi mesai bitimine kadar ÇKS de kayıtlı oldukları il-ilçe müdürlüklerine dilekçe ve alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir” diye belirtti.