Buğdayın ton fiyatı bin 125 ile bin 350 TL arasında değişiyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kentteki buğday alım yeri ile buğday hasadı yapılan tarlalarda inceleme yaptı. Bilecik'te 120 ile bin 450 rakım arasında buğday üretimi yapılmakta olduğunu söyleyen Yoldaş, "Bölgesel olarak değişmesine rağmen ortalama verimin 365-750 kilogramda aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ilimizde bu sene buğday demonstrasyonları yaptık ve önümüzdeki günlerde geniş katılımlı tarla günleri düzenleyerek hasatlarını gerçekleştireceğiz. Bu sonuçlara göre üreticilerimizin doğru ve yeni çeşitleri tercih etmesinde yardımcı olacağız. Ofisin ilimizde alım yapıyor olması ilimiz çiftçileri açısından fiyat avantajı sağlamaktadır. TMO fiyatlarının piyasa fiyatlarının üzerinde olduğu ve serbest piyasa alım fiyatlarını yukarı yönde etkilediği görülmektedir. TMO'nun açılması ile aldığı buğday fiyatları ton başına bin 125 ile bin 350 lira arası değişim göstermektedir. Çiftçilerimizin ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diler, ofisin açılmasında katkısı olan herkese çiftçimiz adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.