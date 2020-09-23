Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık köyündeki içme suyu isale hattı yenileme ve Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyünde kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı.

Burçalık köyü ilave içme suyu isale hattı yenileme ve arızalı olan kısımlar, İl Özel İdare ekipleri tarafından teknik destek verilerek püremanet işçiliği köy muhtarlığınca ve İl Özel İdarece kepçe, boru malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemeleri karşılanarak, çalışmalar tamamlanarak, içme suyu sorunu giderildi. Akabinde ekipler, Kızılsaray köyü kanalizasyon hattına ilave hat yapılması için köy muhtarlığının İl Özel İdaresine yapmış olduğu müracaat üzerine yetkililerce yerinde inceleme yapıldı. Tespit edilen yerle ilgili püremanet işçiliği köy muhtarlığınca ve İl Özel İdarece makina, boru ve teknik destek yardımı yapılarak kanalizasyon şebeke hattı çalışması gerçekleştirilerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.