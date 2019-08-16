Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Eskişehir kavşağında meydana gelen kazada, Cevrettin T. İdaresindeki 26 HN 758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri araç sürücüsü herhangi bir yara almadı.