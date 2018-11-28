Büro Memur-Sen Şube Başkanına silahlı saldırı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dernekler Büro Şefliğinde görevli aynı zamanda Büro Memur-Sen Bilecik Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış, maskeli bir şahıs tarafından uğrağı silahlı saldırıda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli bir şahıs, Büro Memur-Sen Bilecik Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ı, arkasından yaklaşarak tabancayla ayağından yaraladı. Akış, olayın hemen ardından Bozüyük Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganın yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.