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Büro Memur Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın vurulması olayı ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Dernekler Büro Şefi ve Büro Memur Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış’ın (37) silahla vurulması olayı ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Dernekler Büro Şefi ve Büro Memur Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın (37) silahla vurulması olayı ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı.


Mustafa Akış, yaklaşık 15 gün önce evinin önünde kimliği belirsiz ve kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Olay sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürdürdükleri başarılı çalışmaların ardından bu sabaha karşı aralarında sürpriz isimlerin de olduğu toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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