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Bursa Orman Bölge Müdürü Akın'dan Başkan Yaman'a ziyaret

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, bir takım ormanlık alan incelemek için Bilecik’in Bayırköy beldesine geldi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, bir takım ormanlık alan incelemek için Bilecik'in Bayırköy beldesine geldi.


Bilecik'in ormanlık alanları ile adeta nefes olan Bayırköy'de Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın bir takım incelemeler yaptı. Ardından Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret eden Akın, beldeye yapılması planlanan yeni mesire alanı ve halı sahanın yerleri konusunda görüş alışverişinde bulundular.

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