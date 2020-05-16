Bursa Orman Müdürü Akın'dan, Başkan Tekin'e ziyaret

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, "Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendileriyle ilçe genelinde oluşturulacak proje ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak, ilçemiz için bir takım çalışmalar talep ettik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.

Öte yandan, Başkan Tekin, Bursa Orman Bölge Müdürü Akın'a ilçeye bağlı Kınık köyü'-ne topraktan yapılmış kahve takımı hediye etti.