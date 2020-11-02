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Bursa'da kalp krizi sonucu ölen polis memuru toprağa verildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü polis merkezi kadrosunda görevli polis memuru Soner Kaygısız, memleketi Bilecik’in Osmaneli ilçesinde toprağa verildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü polis merkezi kadrosunda görevli polis memuru Soner Kaygısız, memleketi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde toprağa verildi.


Polis memuru Soner Kaygısız'ın cenazesi Bursa Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Bilecik'in Osmaneli ilçesine getirildi. Fatih Camiinde kılınan cenaze namazına, Kaygısız'ın ailesinin yanı sıra Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürü Tekin Kayıkçı, mesai arkadaşları ve Osmaneli Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. İmam Hatip Osman Nuri Kahraman tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kaygısız, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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