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Bursa'dan Bilecik'e, Bilecik'ten Bursa'ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Türkiye’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde 15 Mayıs Cuma günü saat 00.

Türkiye'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde 15 Mayıs Cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Bilecik'in Bursa'ya açılan kapısı olan Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri denetimleri arttırdı.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bursa'ya ulaşımı sağlanan Ahı Dağı'nda jandarma ekipleri denetimleri 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından arıtırken, Bursa'dan Bilecik'e, Bilecik'ten Bursa'ya giden tüm araçlar kontrol edildi. Ahı Dağı'nda bekleyen ekipleri, tüm araçlara uygulama yaptı. İlçeye izinsiz girmek araçlar ilçeye alınmazken, izin belgeleri olan araçlardaki şahıslarda ateşleri ölçülerek ilçeye alındı.

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