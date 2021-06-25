Bütün birincilikleri topladılar

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Mesleki Eğitimde Bin Okul" projeler kapsamında düzenlenen yarışmada 'Resim' alanında katılan Bozüyüklü öğrenciler tüm ödülleri topladı.

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Mesleki Eğitimde Bin Okul" projeler kapsamında düzenlenen yarışmada 'Resim' alanında il birinciliği, il ikinciliği ve il üçüncülüğü derecesini kazanarak, büyük bir başarıya imza attılar.

"Öğrenciler okullarını en iyi şekilde temsil ettiler"

Okul Müdürü Gökmen Yüce, öğrencileri tebrik ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı bağ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mesleki Eğitimde Bin Okul Projesi' kapsamında iki aylık çalışma süresince çevirim içi olarak sanatsal faaliyetler gerçekleştirildi. Okulumuzda etkinliklerine 'Resim' alanında dahil oldu. Haftada 2 gün birer saat çalışma yapılarak gerçekleştirilen etkinlik sonunda bireysel ürünler ortaya koyan öğrenciler okullarını en iyi şekilde temsil ettiler. Proje sonunda yapılan değerlendirmede il birinciliği, İl ikinciliği ve il üçüncülüğünü kazanan öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza attılar. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'in telekonferans ile katıldığı ödül töreni sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Sami Akyol tarafından verildi" dedi.