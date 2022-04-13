İhlas Haber Ajansı

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Büyük başarı elde ettiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Güneşspor Kulübü sporcuları Antalya’da düzenlenen Bocce Şampiyonasında 175 sporcu arasından ilk 32 arasına girerek büyük başarı elde ettiler.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Güneşspor Kulübü sporcuları Antalya'da düzenlenen Bocce Şampiyonasında 175 sporcu arasından ilk 32 arasına girerek büyük başarı elde ettiler.


Kulüp Başkanı Ümit Kök, yaptığı açıklamada “Antalya Kemer'de yapılan Türkiye Bocce (Petank) Şampiyonasında yıldızlar kategorisinde yarışan kulüp sporcularımızdan Eylülnas Şen ve Barış Civan bugün yapılan müsabakalarda 175 sporcu arasından ilk 32 kişi arasına girmeyi başardı. Kulüp olarak ilk defa yarıştığımız müsabakalarda sporcularımızın daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Kendilerini verdikleri mücadeleden dolayı Güneş Spor yönetimi olarak tebrik ediyoruz.“ dedi.

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