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Büyükbelen Köy yolundaki çalışmalarda sona gelindi

Bilecik İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerinin Büyükbelen köyü yolundaki çalışmalarında sona gelindi.

Bilecik İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerinin Büyükbelen köyü yolundaki çalışmalarında sona gelindi.


Bilecik, ilçe ve köylerinde yazın gelişi ile birlikte köy yolu altyapı onarım çalışmaları başlayan İl Özel İdare'ye bağlı ekipleri, Büyükbelen köy yolundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köy yolu 2'inci etap çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan ekipler, çalışmalarda sona geldi. Yol tamamlandığında bu güzergahı kullanan köylülerin büyük bir sıkıntısı sona ererken, yolda genişlemede olacağı öğrenildi.

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