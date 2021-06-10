Büyükler kirletti, çocuklar temizledi

Bilecik'te Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak "Çevre Temizliği" etkinliği

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında ortaokul öğrencilerini kabul etti. Bilecik Çevre ve Şehircilik il Müdürü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ve öğrenciler daha sonra Kent Ormanı'na giderek, yerlere atılan atıklar toplandı. Kent Ormanı gibi Bilecik ilinin doğal güzelliği olan ve mesire alanı olarak kullanılan ormanlık alanda gelişigüzel atılan çöp ve atıkların çokluğu dikkat çekti.

“Bilecik'e yakışmıyor"

Öğrenciler atık ve çöpleri toplarken vatandaşları duyarlılığa davet ederek, "Büyükler atıyor; öğrenciler topluyor. Kuruluşun şehri Bilecik'e yakışmıyor. Lütfen yerlere çöp atmayalım, doğayı koruyalım” dediler.