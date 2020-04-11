İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyüklere maske, çocuklara çikolata

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde Bayırköy Vefa Sosyal Destek Gurubu ve belediye ekiplerince tüm belde halkına maske dağıtılırken çocuklara da ikramlar yapıldı.


Bayırköy'de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamından sokağa çıkamayan vatandaşın evlerine Vefa Sosyal Destek Gurubu ve belediye ekiplerince gidilerek, maske dağıtıldı, çocuklara ikramlar yapıldı. Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bu günlerin de geçeceğini, virüsün bir an önce bitmesi için sosyal izolasyona ve kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamasını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.